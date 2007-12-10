Наполнение тех. форума осмысленным контентом

Требуется копирайтер для написания небольшого количества текстов на сайт. Необходимо выдержать молодежный стиль, и подчеркнуть тематику сайта.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется наполнять технический форум осмысленным контентом.
Допустим имеем:
- два форума (первый в "зародышевом" состоянии, второй очень развитой)
- ленивых участников на первом форуме
Есть на форуме один тема "Сверхтихий корпус (безшумный компьютер)"
располагается она http://forum.modnews.ru/index.php?showtopic=115
тут.
А также есть очень БОЛЬШАЯ и интересная тема "Бесшумные вентиляторы"
но на форуме ixbit - http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=30:17536-27
Теперь... необходимо делать рерайт текстов и наполнять ЗАДАННУЮ тему.
Темы буду предоставлять я, от Вас будет требоваться наполнять
необходимые темы ОСМЫСЛЕННЫМ контентом, а это потребует знаний не
только моддинга, но и технических особенностей, определенных навыков и
т.п.
Оплата за сообщения. Кому интересно, пишите на мыло [email protected], в личку просьба не писать.
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