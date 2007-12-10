Наполнение тех. форума осмысленным контентом

КопирайтингЗакрыт7 заявок363 просмотра
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Требуется наполнять технический форум осмысленным контентом.

Допустим имеем:

- два форума (первый в "зародышевом" состоянии, второй очень развитой)

- ленивых участников на первом форуме

Есть на форуме один тема "Сверхтихий корпус (безшумный компьютер)"

располагается она http://forum.modnews.ru/index.php?showtopic=115

тут.

А также есть очень БОЛЬШАЯ и интересная тема "Бесшумные вентиляторы"

но на форуме ixbit - http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=30:17536-27

Теперь... необходимо делать рерайт текстов и наполнять ЗАДАННУЮ тему.

Темы буду предоставлять я, от Вас будет требоваться наполнять

необходимые темы ОСМЫСЛЕННЫМ контентом, а это потребует знаний не

только моддинга, но и технических особенностей, определенных навыков и

т.п.

Оплата за сообщения. Кому интересно, пишите на мыло [email protected], в личку просьба не писать.

16 лет назад
modnews
Иван 
45 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
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