Переделка песни под вечер встречи выпускников

КопирайтингЗавершен8 заявок492 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо кардинально переделать и перевести песню группы System of A Down - I-E-A-I-A-I-O. Текст песни прилагается. Нужно переделать таким образом, чтобы можно было петь на русском языке с таким же темпом, под ту же музыку. Слова "Aa ee eh aa eh aa oh" оставить. Нужно, чтобы это звучало "к месту" на школьном вечере встречи выпускников.

Песня http://rapidshare.com/files/12125943/system_of_a_down_-_i-e-a-i-a-i-o.mp3.html

16 лет назад
organoid
Влад 
36 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
31 отзыв(-1)
Выбранный исполнитель
happy-art
Татьяна 
48 летРоссия
16 лет в сервисе
Была
3 года назад
16 лет назад
$7
Великолепно! Превосходный текст! Огромное спасибо!
Всё отлично!
  • Похожие заказы

  • Написание новости для журнала

    $50

    Приветствую уважаемые ! Всех с наступающим Новым 2008 годом ! Нужен текст 2000знаков новостного характера с PR ИЗЮМИНКОЙ ! Высылайте примеры ваших публикаций, если будет интересно Ваше творчество, значит обратимся ! Заказ требует оперативности, спешите удивить ! Всего хорошего!

    Копирайтинг11 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Статьи тема Строительство

    Здравствуйте, необходимо несколько статей на тему учета воды и счетчиков воды. Статьи должны быть оригинальными / уникальными. Объем статей на 1-1,5 страницы. Оплата web money.

    Копирайтинг2 исполнителя
    Завершен
    16 лет назад

  • Рерайт 3-х статей

    Нужно зарерайтить три статьи по полиграфии (в приложении) Сколько возьмете за работу и контакты. UPD: Уже две статьи, в общей сложности 5-6 страниц ворда. У меня в кошельке только 15 вмз, кто согласен на эту сумму пусть сразу ...

    Копирайтинг10 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Сегодня! Статья об интернет-магазине (волейбол)

    $50

    Необходимо сегодня написать рекламную статью об интернет-магазине и бутике волейбольных товаров для специализированного печатного издания. Ваши предложения? Укажите способ и валюту оплаты, пожалуйста.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Статьи по Linux

    Требуется человек, интересующийся Open Source - системами (Linux, *BSD и др.) для написания статей про эти самые системы. Интересны абсолютно любые темы данной области: от установки системы и её настройки до личных впечатлений и персональных ...

    Linux
    Копирайтинг12 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Наполнение тех. форума осмысленным контентом

    Требуется наполнять технический форум осмысленным контентом. Допустим имеем: - два форума (первый в "зародышевом" состоянии, второй очень развитой) - ленивых участников на первом форуме Есть на форуме один тема "Сверхтихий корпус (безшумный компьютер)" располагается она http://forum.modnews.ru/index.php?showtopic=115 тут. А также ...

    Копирайтинг7 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Написать статью для сайта

    $5

    Необходимо написать статью или вроде вступления для главной страницы сайта о Марокко. Нужен полностью уникальный текст. http://www.allmarokko.ru/ Оплата 5 wmz сколько знаков напишете за эту цену и оставляйте контакты я напишу. Не рерайт!!!!

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Краткий анализ любого электронного рынка

    Хочу приобрести готовый материал. Может быть анализ любого электронного рынка, продажи товаров или услуг. Желательно актуальный материал 2007 года. Цена обсуждается, бюджет небольшой.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад