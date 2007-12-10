Рерайт 3-х статей

КопирайтингЗакрыт10 заявок296 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно зарерайтить три статьи по полиграфии (в приложении)

Сколько возьмете за работу и контакты.

UPD:

Уже две статьи, в общей сложности 5-6 страниц ворда. У меня в кошельке только 15 вмз, кто согласен на эту сумму пусть сразу стучит в аську и приступает к работе

моя аська: 434-655-558

16 лет назад
lovesun
Сергей 
41 годРоссия
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
15 отзывов
  • Похожие заказы

  • Написание текстов на сайт

    Требуется копирайтер для написания небольшого количества текстов на сайт. Необходимо выдержать молодежный стиль, и подчеркнуть тематику сайта.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Сегодня! Статья об интернет-магазине (волейбол)

    $50

    Необходимо сегодня написать рекламную статью об интернет-магазине и бутике волейбольных товаров для специализированного печатного издания. Ваши предложения? Укажите способ и валюту оплаты, пожалуйста.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Статьи по Linux

    Требуется человек, интересующийся Open Source - системами (Linux, *BSD и др.) для написания статей про эти самые системы. Интересны абсолютно любые темы данной области: от установки системы и её настройки до личных впечатлений и персональных ...

    Linux
    Копирайтинг12 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Наполнение тех. форума осмысленным контентом

    Требуется наполнять технический форум осмысленным контентом. Допустим имеем: - два форума (первый в "зародышевом" состоянии, второй очень развитой) - ленивых участников на первом форуме Есть на форуме один тема "Сверхтихий корпус (безшумный компьютер)" располагается она http://forum.modnews.ru/index.php?showtopic=115 тут. А также ...

    Копирайтинг7 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Написать статью для сайта

    $5

    Необходимо написать статью или вроде вступления для главной страницы сайта о Марокко. Нужен полностью уникальный текст. http://www.allmarokko.ru/ Оплата 5 wmz сколько знаков напишете за эту цену и оставляйте контакты я напишу. Не рерайт!!!!

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Краткий анализ любого электронного рынка

    Хочу приобрести готовый материал. Может быть анализ любого электронного рынка, продажи товаров или услуг. Желательно актуальный материал 2007 года. Цена обсуждается, бюджет небольшой.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад