Рерайт 3-х статей

Нужно зарерайтить три статьи по полиграфии (в приложении)

Сколько возьмете за работу и контакты.

UPD:

Уже две статьи, в общей сложности 5-6 страниц ворда. У меня в кошельке только 15 вмз, кто согласен на эту сумму пусть сразу стучит в аську и приступает к работе

моя аська: 434-655-558