Статьи тема Строительство

Требуется копирайтер для написания небольшого количества текстов на сайт. Необходимо выдержать молодежный стиль, и подчеркнуть тематику сайта.
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Здравствуйте,
необходимо несколько статей на тему учета воды и счетчиков воды.
Статьи должны быть оригинальными / уникальными.
Объем статей на 1-1,5 страницы.
Оплата web money.
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