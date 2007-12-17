Статьи тема Строительство

Исполнитель написал 1 статью, заказал еще 5 статей дополнительно, договорились об оплате и дне, когда статьи будут у меня, но фрилансер в назначеный срок ничего не прислал. В аське меня поставил в список невидящих, на связь больше не выходил. Разочарован :(