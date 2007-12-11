Прояви творческую мысль! К Новому году подарок!

Нужно зарерайтить три статьи по полиграфии (в приложении) Сколько возьмете за работу и контакты. UPD: Уже две статьи, в общей сложности 5-6 страниц ворда. У меня в кошельке только 15 вмз, кто согласен на эту сумму пусть сразу ...