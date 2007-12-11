Новости автотематики

$50
КопирайтингЗакрыт5 заявок262 просмотра
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Есть интерес в добавлении тематических новостей на tormazoff.net.

Объем - три-четыре новости в день. Бюджет - $30/мес.

Работа не разовая.

Предварительно на возможные вопросы:

а) оплата - понедельно. Если говорить о предоплате, то склонен отправлять с кодом протекции (в понедельник - отправляю деньги, в пятницу - смотрю работу и присылаю код протекции)...

б) Новости - по тематике сайта. Тюнинг автомобилей. Автообзоры. Фотогалереи. Обзоры с автопати и выставок.

в) Помимо новостей на сайте желательно видеть в почте архив с оригиналом публикуемого материала (исходники загружаемых фотографий, текст, ссылку на источник).

ICQ136396234

16 лет назад
ab02
47 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
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