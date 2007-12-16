Нестандартный "Новый Год"

Нужна статья (чистый копирайт) о том, как отпраздновать новый год. Примерная тема: "новый год без телевизора и оливье". Объём - 5-6 тысяч знаков. Текст должен быть легкочитабельным, рассчитанным на аудиторию 18-30 лет. При этом быть рассчитан для людей которые неожиданно обнаружили, что на дворе конец декабря, а планов никаких ещё нет. То есть идеи съездить в Турцию / Египет / Подмосковье сразу не то.