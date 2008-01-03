Надо придумать название сайта (англ. версия, желательно краткое), фирмы, которая будет заниматься рекламой, дизайном, сувенирной продукцией, нанесение логотипа. Если в Вашу голову придет такая мысль (всякое может быть), напишите пожалуйста в Приват.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно придумать название для молодежного портала г.Винница
Может что-то висит на мысли, оставьте в предложениях. Бюджета нету, за отзыв. Заранее спасибо.
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