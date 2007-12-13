English копирайт

Надо придумать название сайта (англ. версия, желательно краткое), фирмы, которая будет заниматься рекламой, дизайном, сувенирной продукцией, нанесение логотипа. Если в Вашу голову придет такая мысль (всякое может быть), напишите пожалуйста в Приват.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Написание рекламных заголовков,кратких статей на English
Тема:Шаблоны,дизайны сайтов
Стучим в аську 229- четыре девять три - 799
Первым же сообщением скидываете примеры своих работ,либо пишите.Здрасти,я скинул пример работ Вам на
мыло strenol(гав-гав)gmail.com
Время когда вы бываете в ICQ.
И ваши цены пишите.
СРоки выполнения работы,сразу после получения от меня задания.
Сразу одним сообщением,пожайлуста.Ответ на все интерисующие меня вопросы от Вас.Если Вы подходите,я к Вам стучусь и мы приступаем к работе.Насчёт вопроса оплаты,я выберу по соотношению цена качество,рассмотрю портфолио всех и ваши цены.за 1000 символов.ТОКа 1000 символов мусора тоже не нужна.Портфолио скидывайте именно Ваше,обман в этом вопросе = бан!Я не жесток,я серьёзен в работе и приятен в общении )))
У нас большой заказ,надо будет набить контентом более 1000 вебстраниц.
Для выбора вашей кандидатуры,если вы пожелаете нужным,можете показать ваш опыт.Все сделанные варианты и портфолио будут рассматриваться с заказчиком.Вот задание:
Создайте промо текст,который на ваш взгляд максимально привлечёт зайти посетителя на сайт, используйте в этом тексте вот эти ключевые слова Web Templates, Flash Templates, Website Templates
с ограничением (адвордс 35+35+35) и без ограничений (в разумных пределах) учитывая что реклама должна быт краткой как выстрел!
Напишите ваши варианты,сколько посчитаете нужным,человек наиболее понравившейся нам в этом задании,получит работу.
- Похожие заказы
- Копирайтинг7 заявокЗакрыт16 лет назад
Требуется рирайтинг статей эротической направленности. Оплата 0.5 wmz за статью, рерайтинг должен быть качественно выполнен. То есть простое копирование статьи не пойдет. Все статьи будут проверятся. Строго выполнения работы по срокам. Ссылка для собирания текстов ...Копирайтинг2 исполнителяЗавершен16 лет назад
- $50
Есть интерес в добавлении тематических новостей на tormazoff.net. Объем - три-четыре новости в день. Бюджет - $30/мес. Работа не разовая. Предварительно на возможные вопросы: а) оплата - понедельно. Если говорить о предоплате, то склонен отправлять с кодом протекции (в ...Копирайтинг5 заявокЗакрыт16 лет назад
- $30
Нужна статья (чистый копирайт) о том, как отпраздновать новый год. Примерная тема: "новый год без телевизора и оливье". Объём - 5-6 тысяч знаков. Текст должен быть легкочитабельным, рассчитанным на аудиторию 18-30 лет. При этом быть ...Завершен16 лет назад
- $50
Никого не выбрано... Работа была сделана людьми в реальной жизни... спасибо всем за участие...Копирайтинг30 заявокЗакрыт16 лет назад
Требования: 1). Статьи должны быть НЕ плагиатом. 2). Объем каждой статьи - 1800-2000 символов (без пробелов). 3). Грамотное и интересное содержание. 4). Написание статей в литературном стиле. Заголовки статей: Ландшафтный дизайн. Посадочные материалы. Природный камень. Крупномеры. Уход за садом. Приветствуются знатоки этоого направления с опытом публикации ...Завершен4 года назад
Необходимо кардинально переделать и перевести песню группы System of A Down - I-E-A-I-A-I-O. Текст песни прилагается. Нужно переделать таким образом, чтобы можно было петь на русском языке с таким же темпом, под ту же музыку. ...Завершен16 лет назад
- $50
Приветствую уважаемые ! Всех с наступающим Новым 2008 годом ! Нужен текст 2000знаков новостного характера с PR ИЗЮМИНКОЙ ! Высылайте примеры ваших публикаций, если будет интересно Ваше творчество, значит обратимся ! Заказ требует оперативности, спешите удивить ! Всего хорошего!Копирайтинг11 заявокЗакрыт16 лет назад
Здравствуйте, необходимо несколько статей на тему учета воды и счетчиков воды. Статьи должны быть оригинальными / уникальными. Объем статей на 1-1,5 страницы. Оплата web money.Копирайтинг2 исполнителяЗавершен16 лет назад
Нужно зарерайтить три статьи по полиграфии (в приложении) Сколько возьмете за работу и контакты. UPD: Уже две статьи, в общей сложности 5-6 страниц ворда. У меня в кошельке только 15 вмз, кто согласен на эту сумму пусть сразу ...Копирайтинг10 заявокЗакрыт16 лет назад