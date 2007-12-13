English копирайт

Написание рекламных заголовков,кратких статей на English

Тема:Шаблоны,дизайны сайтов

Стучим в аську 229- четыре девять три - 799

Первым же сообщением скидываете примеры своих работ,либо пишите.Здрасти,я скинул пример работ Вам на

мыло strenol(гав-гав)gmail.com

Время когда вы бываете в ICQ.

И ваши цены пишите.

СРоки выполнения работы,сразу после получения от меня задания.

Сразу одним сообщением,пожайлуста.Ответ на все интерисующие меня вопросы от Вас.Если Вы подходите,я к Вам стучусь и мы приступаем к работе.Насчёт вопроса оплаты,я выберу по соотношению цена качество,рассмотрю портфолио всех и ваши цены.за 1000 символов.ТОКа 1000 символов мусора тоже не нужна.Портфолио скидывайте именно Ваше,обман в этом вопросе = бан!Я не жесток,я серьёзен в работе и приятен в общении )))

У нас большой заказ,надо будет набить контентом более 1000 вебстраниц.

Для выбора вашей кандидатуры,если вы пожелаете нужным,можете показать ваш опыт.Все сделанные варианты и портфолио будут рассматриваться с заказчиком.Вот задание:

Создайте промо текст,который на ваш взгляд максимально привлечёт зайти посетителя на сайт, используйте в этом тексте вот эти ключевые слова Web Templates, Flash Templates, Website Templates

с ограничением (адвордс 35+35+35) и без ограничений (в разумных пределах) учитывая что реклама должна быт краткой как выстрел!

Напишите ваши варианты,сколько посчитаете нужным,человек наиболее понравившейся нам в этом задании,получит работу.