Срочно нужны тексты!

$100
КопирайтингЗакрыт9 заявок303 просмотра
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Срочно нужен рерайт 5 блоков по 5 статей. Каждая статья по 2000 знаков. Есть только ключевые. Вам нужно найти материалы на эту тематику и сделать глубокий рерайт. Тематика - авто и запчасти.

Каждому рерайтеру дается один блок из 5 статей. Оплата за него - 250 рублей. Сдать надо сегодня в час ночи.

В контактах указывайте только аську я с Вами оперативно свяжусь. Три лучших из 5 будут приглашены на постояннку рерайтерами. Прошу свои контакты оставлять только тех кто готов взяться за работу.

Спасибо, Друзья

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Исполнители выбраны. Задания выполнены. Деньги заплачены:) Надеюсь все довольны...

16 лет назад
flowmaster
NaN лет
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад
Выбранный исполнитель
vestalka
41 годУкраина
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
16 лет назад
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