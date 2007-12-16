Аналитические ИТ статьи

Задание немного изменю. Портал недвижимости. аренда, купля-продажа, выпуск своего журнала. регион Ярославль, Рыбинск, Кострома,Иваново, Череповец, Вологда. все операции с недвижимостью. банки, страховые компании. нужно придумать название.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужны АНАЛИТИЧЕСКИЕ статьи ИТ тематики. Размер статьи от 8 до 15 тысяч знаков. Оплата начисляется не от количества знаков, а от качества работы.
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Мы покупаем авторские права на работы, т.е. при сотрудничестве с нами, вы соглашаетесь с тем, что после оплаты вашей работы вы полностью теряете права на вашу статью, и работодатель может её размещать в Интернете под любым именем без каких-либо ограничений и претензий с вашей стороны. В среднем, стоимость одной статьи в среднем 500 рублей, но всё зависитот качества
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