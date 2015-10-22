Рерайт и копирайт - тема спецтехника

КопирайтингЗакрыт1 заявка93 просмотра
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Здравствуйте!

Имеется ТЗ:

1) Для сайта №1 - 80 статей на 5 поддоменов:

5 статей рерайт - каждая 2000 знаков (30 руб. * 10 = 300 руб.) +  75 статей уникальных статей под конкретные ключевые слова по 1500 знаков = 112500 (40* 112,5 = 4500 руб.) 

2) Для сайта №2 - 65 статей на 5 поддоменов:  

5 статей рерайт - каждая 1500 знаков (30* 6= 180 руб.) +  60 уникальных статей под конкретные ключевые слова по 1500 =  90000 (40*90 = 3600 руб.)

300+4500+180+3600= 8580 руб.

Потребуется добавлять по 10 названий крупных промышленных городов одной области к одному поддомену (перечислением, через запятую в каждом тексте). Добавление городов не будет считаться текстом написания.

8 лет назад
vladbo
47 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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