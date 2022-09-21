Требуется написать 5 статей на украинском языке объемом 1500-2000 символов каждая для сайта о хомутах, поилках и бункерных кормушках. Тексты должны быть информационными, без лишней воды, с уникальностью 100% и с призывом оставить заявку. Оплата 35 грн за 1000 символов.