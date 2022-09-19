Написать 5 текстов до 2 тис символов

$1
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Закрыт14 заявок586 просмотров

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Бункерные кормушки

Жолоба и корыта

Тз:

  • Текст на украинском языке.
  • Информационный,
  • склоняет пользователя оставить заявку,
  • без воды.
  • Кол. символов 1500-2000
  • Уникальность 100%
Нужен человек, кто понимает в фермерстве

Цена за 1000 тис символов 35 грн

3 года назад
Pokryta
Дима 
34 года
10 лет в сервисе
Был
6 дней назад

Заявки фрилансеров

Максим
 
19 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Наталія
 
37 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Єлизавета
 
24 года
3 года в сервисе
Был
3 месяца назад
3 года назад
Олексій
 
20 лет
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Нина
 
43 года
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год назад
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Ольга
 
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16 отзывов
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Вадим
 
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1 отзыв
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Роксолана
 
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Лидия
 
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