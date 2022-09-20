Написать несколько мини статей для Ломбарда в Берлине

$9
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен6 заявок425 просмотров

Написати кілька міні-статей про закупівлю золота для ломбарду в Берліні

https://juwelier-leihhaus.de/ankauf/goldankauf/goldankauf-berlin/

Біля 5000-6000 символів

Є ТЗ Тексти на перпеклад

Унікальність не менше 95%

Всі подробиці в приват.

3 года назад
IronManOMG
Роман 
41 год
4 года в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

Lidasik
38 лет
12 лет в сервисе
Была
16 часов назад
3 года назад
$9
1 день
Дуже швидко написала. Тексти 100% унікальні. Рекомендую!
Дякую за замовлення. Рекомендую Романа, як відповідального замовника. Надає чітке ТЗ та швидко оплачує роботу.

Заявки фрилансеров

Анна
 
42 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Максим
 
20 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Наталья
 
39 лет
15 лет в сервисе
Была
16 дней назад
105 отзывов
3 года назад
Алексей
 
33 года
7 лет в сервисе
Был
14 часов назад
529 отзывов
3 года назад
Лучший копирайтер апреля
ТОП-5
Копирайтинг
Михаил
 
22 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Lidasik
38 лет
12 лет в сервисе
Была
16 часов назад
3 года назад
ТОП-5
Копирайтинг

  • Похожие заказы

  • Написание 100 текстов

    $5

    Требуются 100 уникальных текстов на тему выкупа автомобилей. Каждый текст должен содержать от 2000 до 4000 знаков. Оплата от 100 до 150 рублей за каждые 1000 символов. Обеспечьте оригинальность и соответствие тематике.

    Копирайтинг43 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Написать 5 текстов до 2 тис символов

    $1

    Требуется написать 5 статей на украинском языке объемом 1500-2000 символов каждая для сайта о хомутах, поилках и бункерных кормушках. Тексты должны быть информационными, без лишней воды, с уникальностью 100% и с призывом оставить заявку. Оплата 35 грн за 1000 символов.

    Копирайтинг14 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Написать тексты для интернет магазина, постельного белья и не только

    Требуется копирайтер для написания текстов на сайт, специализирующийся на продаже постельного белья и других товаров из экологически чистой ткани премиум-класса. Ожидается создание качественного контента, отражающего преимущества продукции и соответствующего стилю магазина.

    Копирайтинг53 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Текст для сайта

    Необходимо подготовить текст для сайта, который будет посвящён продаже бухгалтерских услуг, ориентированных на ломбарды и микрофинансовые организации. Текст должен быть информативным, привлекательным и соответствовать тематике.

    Копирайтинг17 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Складати тексти на АНГЛ мові для соц мереж та для сайту

    Шукається професійний копірайтер для створення текстів англійською мовою у публіцистичному та науковому стилях. Необхідний якісний переклад без використання гугл-перекладача, адаптований для аудиторії США. Теми переважно стосуються рекрутингу в ІТ сфері. Оплата залежить від досвіду та якості виконаних робіт.

    Копирайтинг6 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Написать текст для посадочных страниц

    $15

    Требуется написать текст для посадочных страниц на тему недвижимости. Объем работы — 4000 знаков, язык — украинский. Бюджет составляет 280 грн, срок выполнения — до 23.09.2022.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Составить ответы на вопросы о лек. средствах

    Необходимо составить ответы на несколько сотен вопросов о лекарственных средствах, касающихся их применения и совместимости. Ответы должны быть краткими (2-5 предложений), но некоторые могут требовать более подробного описания. Обязательно высшее фармацевтическое образование для выполнения заказа.

    Копирайтинг10 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Написание текста о слияние трёх проектов GTA SA:MP

    Требуется написать текст о слиянии трёх проектов GTA SA:MP. Необходимо грамотно и эффективно представить информацию, чтобы она была понятной и привлекательной для целевой аудитории. Ожидается высокий уровень копирайтинга и внимание к деталям.

    Копирайтинг17 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Написать whitepaper проекта по готовому прототипу

    Требуется написать whitepaper для проекта, основанного на готовом прототипе. Оглавление и краткое описание будут предоставлены. Необходимо заполнить документ подробным описанием продукта. Укажите цену за 1000 знаков и свой опыт.

    Копирайтинг7 заявок
    Закрыт
    3 года назад