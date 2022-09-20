Требуются 100 уникальных текстов на тему выкупа автомобилей. Каждый текст должен содержать от 2000 до 4000 знаков. Оплата от 100 до 150 рублей за каждые 1000 символов. Обеспечьте оригинальность и соответствие тематике.
Требуются копирайтеры!
Срочно требуется авторы для написание статей. Тематики разнообразные. ТЗ очень простые. Объем от 20 000 символов в день.
Оплата 35 руб за 1000 символов без пробелов. Оплата возможна сразу после выполнения заказа.
Заказы не разовые, работа ежедневная!!!
Заявки фрилансеров
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