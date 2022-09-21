Мини статьи для Ломбарда в Берлине

$8
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен1 заявка115 просмотров

Написати кілька міні-статей про закупівлю золота для ломбарду в Берліні

https://juwelier-leihhaus.de/

Біля 5000 символів

Є ТЗ Тексти на перпеклад

Унікальність не менше 95%

Всі подробиці в приват.

3 года назад
IronManOMG
Роман 
41 год
4 года в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

Lidasik
38 лет
12 лет в сервисе
Была
20 часов назад
3 года назад
$8
1 день
Cупер тексти, дуже швидко. Тексти 100% унікальні. Рекомендую!
Дякую за цікаве завдання. Чітке ТЗ та моментальна оплата. Рекомендую Романа!

Заявки фрилансеров

Lidasik
38 лет
12 лет в сервисе
Была
20 часов назад
3 года назад
ТОП-5
Копирайтинг

  • Похожие заказы

  • Добрый день.

    Требуется создать текст для рекламы в социальных сетях, включающий ключевые слова. Объем текста не должен превышать 500 символов. Основное внимание уделить привлечению аудитории и эффективной коммуникации.

    Копирайтинг44 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Отзывы на irecommend

    $17

    Требуется написать и разместить отзыв о нашем онлайн-курсе по похудению на платформе irecommend. Необходим действующий аккаунт, созданный с реальными данными, для повышения доверия к отзыву. Укажите все положительные аспекты курса и поделитесь личным опытом.

    Копирайтинг41 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Написания вступления к мед. статье

    Требуется написать вступление к медицинской статье на тему психических заболеваний. Объем работы - лист формата А4. Текст должен быть написан на английском языке и содержать ссылки на медицинские источники. Определенный объем информации уже имеется.

    Копирайтинг11 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Требуются копирайтеры!

    Ищем копирайтеров для написания статей на разнообразные тематики. Простые ТЗ, объем работы от 20 000 символов в день. Оплата 35 руб за 1000 символов без пробелов, возможна сразу после выполнения заказа. Работа не разовая, ежедневные заказы.

    Написание статей
    Копирайтинг48 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Написать несколько мини статей для Ломбарда в Берлине

    $9

    Требуется написать несколько мини-статей о закупке золота для ломбарда в Берлине. Объем текста 5000-6000 символов. Уникальность не менее 95%. Техническое задание предоставлено, все детали обсуждаются в приватном порядке.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Написать 5 текстов до 2 тис символов

    $1

    Требуется написать 5 статей на украинском языке объемом 1500-2000 символов каждая для сайта о хомутах, поилках и бункерных кормушках. Тексты должны быть информационными, без лишней воды, с уникальностью 100% и с призывом оставить заявку. Оплата 35 грн за 1000 символов.

    Копирайтинг14 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Написать тексты для интернет магазина, постельного белья и не только

    Требуется копирайтер для написания текстов на сайт, специализирующийся на продаже постельного белья и других товаров из экологически чистой ткани премиум-класса. Ожидается создание качественного контента, отражающего преимущества продукции и соответствующего стилю магазина.

    Копирайтинг53 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Текст для сайта

    Необходимо подготовить текст для сайта, который будет посвящён продаже бухгалтерских услуг, ориентированных на ломбарды и микрофинансовые организации. Текст должен быть информативным, привлекательным и соответствовать тематике.

    Копирайтинг17 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Складати тексти на АНГЛ мові для соц мереж та для сайту

    Шукається професійний копірайтер для створення текстів англійською мовою у публіцистичному та науковому стилях. Необхідний якісний переклад без використання гугл-перекладача, адаптований для аудиторії США. Теми переважно стосуються рекрутингу в ІТ сфері. Оплата залежить від досвіду та якості виконаних робіт.

    Копирайтинг6 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Написать текст для посадочных страниц

    $15

    Требуется написать текст для посадочных страниц на тему недвижимости. Объем работы — 4000 знаков, язык — украинский. Бюджет составляет 280 грн, срок выполнения — до 23.09.2022.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад