Статья по психологии

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен1 заявка158 просмотров

требуется статья по психологии ребенка. ключ "психология отношений родителей и детей"

11 лет назад
feodora2001
Наталья 
50 лет
12 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Выбранный исполнитель

Catherine_78
Екатерина 
37 лет
11 лет в сервисе
Была
11 лет назад
11 лет назад
$11
2 дня
Умничка, ответственный и умный копирайтер. Статьи написала очень увлекательные и содержательные. Обязательно буду продолжать сотрудничество. Человек, на которого спокойно можно положиться.
Приятно было работать- всем советую. Человек понимает , чего ждет. Спасибо за сотрудничество.

Заявки фрилансеров

Catherine_78
Екатерина 
37 лет
11 лет в сервисе
Была
11 лет назад
11 лет назад

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