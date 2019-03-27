Статья про бллогера

на базе [url=http://smifm.holding.bz/2019/03/22/kak-rejdey-fsb-razvalivayut-chastnyj-biznes-na-dengi-gosudarstva/]этой[/url] статьи Расписать что чтобы попасть в ФСБ стоит сначла прийти работать в [url=http://holding.bz]Милиатри Холлдинг[/url] а там ФСБ само на тебя выйдет с подачи майора Остропольской О Н через какое-то время и предложит работу на оклад ...
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Нужно написать про блогера
Эдвард Билл - пранкер
5к.зн срочно
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