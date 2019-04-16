Текст на тему криптовалют

С указанных сайтов необходимо скопировать почтовые адреса и емайлы. Готовая работа должна быть сдана в Exсel-файле в виде таблицы: название, улица и номер дома, индекс и город, емаил.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Заголовок и тема: ("обмен Яндекс Деньги на Биткоин (BTC)")
-статья информационная (не продающая) чтобы лучше понять тематику и получить дополнительную иформацию можно ознакомиться с нашим сайтом bchange.cc
-Текст должен быть естественным,грамотным и хорошо читаемым,не допускается неествевенное вписывание ключей в текст и подзаголовки. Можно использовать как прямые вхождения ключей так и разбавлять их, обязательно использовать абзацы и подзаголовки (в нем должна быть обозначена суть последующего текста)
- ключевые слова должны быть распределены по всему тексту,не должно быть большой концентрации одного и того же слова в одном абзаце
-уникальность текста не менее 90%
- количество симовлов - от 3 000
- Ключевые слова: биткоин,bitcoin,обмен,яндекс деньги
Проверки на уникальность и сео-показатели:
онлайн через сервис
оценка по https://glvrd.ru/ не должна быть ниже 7
Семантический анализ текста онлайн, seo-анализ текста
Как дополнение:
проверка на уникальность онлайн (есть ограничение-максимум 3 000 символов) или программой для комьютера (тут без ограничения на кол-во символов)
https://advego.com/antiplagiat/
Пример текста обмен Биткоин на Сбербанк
Интересуетесь, как выгодно обменять обмен Биткоин на Сбербанк? Обратитесь на сервис site.ru, и трансфер будет осуществлен с максимальным комфортом и безопасностью. Администрация обменника располагает солидными запасами разнообразных валют, поэтому переводы выполняются без малейшей задержки. Если посетителя не удовлетворяют имеющиеся в наличии запасы, то он вправе запросить их пополнения. Заявка оформляется через вкладку «Резервы» и обрабатывается на протяжении часа.
Сервис предлагает выгодные котировки, а комиссионные составляют небольшую сумму. К тому же постоянные клиенты могут купить обмен Биткоин на Сбербанк с минимальными финансовыми затратами благодаря применению специальных скидок. Наличие современных механизмов защиты гарантирует осуществление транзакций в безопасном режиме.
Благодаря интересным вкладкам посетители могут узнать немало полезной информации:
«Wiki» — помогает пополнить образование в области финансов.
«FAQ» — содержит развернутые ответы администрации на самые популярные запросы.
«Новости» — рассказывает о ситуации, сложившейся на рынке валют и сферы удаленных взаиморасчетов.
Иногда в процессе конвертации Qiwi на Bitcoin возникает непредвиденная ситуация. Не стоит паниковать в этом случае, ведь достаточно обратиться за помощью в службу технической поддержки, и проблема будет решена в самые сжатые сроки.
Как осуществить обмен
Чтобы перевести средства, необходимо придерживаться несложной инструкции:
Для начала нужно отметить в специальных таблицах логотипы отдаваемых и получаемых активов.
Система откроет форму для перевода, в верхней части которой расположен виртуальный калькулятор. Необходимо внести требуемые данные в одно из его полей. Программа автоматически рассчитает результат и заполнит оставшийся свободным раздел.
Чтобы продать Биткоин за Сбербанк, нужно оформить соответствующий запрос. В специальную форму вносится сумма трансфера, электронный адрес, а также реквизиты цифрового хранилища.
Кликнуть мышкой на вкладку «Начать обмен». Этими действиями клиент автоматически выражает согласие с условиями перевода, предложенными bchange.cc.
Система перенаправит посетителя на страницу для оплаты. После списания средств с Киви-кошелька, необходимо возвратиться на обменник и подтвердить платеж. Только при таком условии наши операторы возьмут заявку в работу. Виртуальные монеты будут отправлены клиенту в течение пятнадцати минут после получения подтверждение. Следует учитывать, что длительность зачисления перевода на кошелек напрямую зависит от уровня загруженности сети первой криптовалюты.
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