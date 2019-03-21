Копирайтер со знаниями в строительной тематике (сантехника)

Здравствуйте. Нужно много отзывов именно на Яндекс.Карты. Компании 5 лет писали один негатив в том числе и за деньги. Надо срочно поправить ситуацию. Нужен такой специалист, которые реально умеет размещать отзывы в связи с изменениями ...