Отзывы на Яндекс.Карты

КопирайтингЗакрыт8 заявок219 просмотров
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Здравствуйте. Нужно много отзывов именно на Яндекс.Карты. Компании 5 лет писали один негатив в том числе и за деньги. Надо срочно поправить ситуацию. Нужен такой специалист, которые реально умеет размещать отзывы в связи с изменениями алгоритма 2018 года, чтобы отзывы реально проходили. Если это вы, пишите. О цене договоримся, проблема стоит остро.

5 лет назад
azzpirin
Антон 
36 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
2 отзыва
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