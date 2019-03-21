Копирование данных

Без ошибок. По 70-80 р. за тыс. Опыт важен. Если есть опыт - указывайте когда можете начать и почту.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
С указанных сайтов необходимо скопировать почтовые адреса и емайлы.
Готовая работа должна быть сдана в Exсel-файле в виде таблицы:
название, улица и номер дома, индекс и город, емаил.
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