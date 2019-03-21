10 качественных статей на тему инвестиций в IT-сектор

Необходимо 10 качественных статей на тему инвестиций.

Статьи касаются темы стартапов, привлечения инвестиций, управления активами, деверсификации. В основном речь идёт об инвестициях в IT-сектор (мобильные приложения, блокчейн-технологии).

Статьи нужны для сайта инвестиционной компании, и должны быть, в основном, мотивирующего характера.

Покажите какую-нибудь одну Вашу статью, которая хоть как-то затрагивает финансовую тематику. Если таковой не имеется, то покажите статью, которой Вы гордитесь.

По срокам хотелось бы не больше 10 дней. Но открыт к предложениям по ставкам и срокам.