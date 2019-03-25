С указанных сайтов необходимо скопировать почтовые адреса и емайлы. Готовая работа должна быть сдана в Exсel-файле в виде таблицы: название, улица и номер дома, индекс и город, емаил.
2 текста под услугу для hdprocctv.ru (видеонаблюдение, установка СКУД)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно 2 продающих услугу текста от копирайтера-технаря, который разбирается в теме (желательно чтобы это был мужчина) на 2000 знаков без пробелов и учета Н1 каждый:
1. ТЗ на видеонаблюдение: https://docs.google.com/document/d/1ATHvzbiU-6bOG3632Q_TWHmyABYerc0mD8i5R47pNh8/edit
2. ТЗ на установку СКУД: https://docs.google.com/document/d/1ASlInYIle2dqGOdeNBfA_ktE3cEeMgswlazEARH-FkQ/edit
Условия:
- дедлайн 13.20 26 марта 2019 г.;
- если тексты устроят, вам будут переданы на выписку прочие ТЗ по этому проекту;
- по результатам выписки текстов о вашей работе на ресурсе будет оставлен отзыв. Взамен просим вас оставить о нас встречный отзыв также.
Требования к текстам:
- при выписке по максимум информации взять из заполненного клиентом брифа: https://docs.google.com/document/d/1tX0E9MxDoFJi-Na6AcRHGRCqqZi2NWqfJSzulGsukHY/edit
- не выписывать знаков больше, чем запрошено в ТЗ - из-за этого плывут показатели по Адвего;
- прикрепить при сдаче текстов скриншоты, подтверждающие 100% уникальность текста по https://content-watch.ru или https://text.ru/antiplagiat, и соответствие заявленным в ТЗ параметрам поhttps://advego.com/text/seo/;
- в конце обоих текстов сделать призыв к действию, но без указания конкретного номера телефона;
- оформить тексты так: https://docs.google.com/document/d/1TS_BzSXYGdiCh4GuipQ8E00h-aH4-80DjlGgywgRgDQ/edit Анкоры выделить зеленым и подчеркнуть, ключи - просто синим курсивом. Название компании употреблять с кавычками-елочками « ».
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