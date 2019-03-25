2 текста под услугу для hdprocctv.ru (видеонаблюдение, установка СКУД)

$9
КопирайтингЗакрыт2 заявки144 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно 2 продающих услугу текста от копирайтера-технаря, который разбирается в теме (желательно чтобы это был мужчина) на 2000 знаков без пробелов и учета Н1 каждый:

1. ТЗ на видеонаблюдение: https://docs.google.com/document/d/1ATHvzbiU-6bOG3632Q_TWHmyABYerc0mD8i5R47pNh8/edit

2. ТЗ на установку СКУД: https://docs.google.com/document/d/1ASlInYIle2dqGOdeNBfA_ktE3cEeMgswlazEARH-FkQ/edit

Условия:

- дедлайн 13.20 26 марта 2019 г.;

- если тексты устроят, вам будут переданы на выписку прочие ТЗ по этому проекту; 

- по результатам выписки текстов о вашей работе на ресурсе будет оставлен отзыв. Взамен просим вас оставить о нас встречный отзыв также. 

Требования к текстам:

- при выписке по максимум информации взять из заполненного клиентом брифа: https://docs.google.com/document/d/1tX0E9MxDoFJi-Na6AcRHGRCqqZi2NWqfJSzulGsukHY/edit

- не выписывать знаков больше, чем запрошено в ТЗ - из-за этого плывут показатели по Адвего;

- прикрепить при сдаче текстов скриншоты, подтверждающие 100% уникальность текста по https://content-watch.ru или https://text.ru/antiplagiat, и соответствие заявленным в ТЗ параметрам поhttps://advego.com/text/seo/;

- в конце обоих текстов сделать призыв к действию, но без указания конкретного номера телефона;

- оформить тексты так: https://docs.google.com/document/d/1TS_BzSXYGdiCh4GuipQ8E00h-aH4-80DjlGgywgRgDQ/edit Анкоры выделить зеленым и подчеркнуть, ключи - просто синим курсивом. Название компании употреблять с кавычками-елочками « ».

5 лет назад
mediamax
Максим 
40 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
год назад
  • Похожие заказы

  • Копирование данных

    $3

    С указанных сайтов необходимо скопировать почтовые адреса и емайлы. Готовая работа должна быть сдана в Exсel-файле в виде таблицы: название, улица и номер дома, индекс и город, емаил.

    Копирайтинг142 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Копирайтер со знаниями в строительной тематике (сантехника)

    Требуется копирайтинг легенд на сайте.  - Есть картинка и заголовок, описывающий вид работы, которая была проделана  - По этой картинке требуется текст, описывающий где и что было сделано (пример во вложении).  - Объем: 30-40 легенд до 500 знаков ...

    Копирайтинг5 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Нужно написать офер

    Добрый день! Нужно написать офер  который будет встроен в лидмагнит или пойдет отдельно . Черновик уже есть но нужно его структурировать и оформить правильно .

    Копирайтинг2 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Отзывы на Яндекс.Карты

    Здравствуйте. Нужно много отзывов именно на Яндекс.Карты. Компании 5 лет писали один негатив в том числе и за деньги. Надо срочно поправить ситуацию. Нужен такой специалист, которые реально умеет размещать отзывы в связи с изменениями ...

    Копирайтинг8 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Написать статью

    Написать статью на тему: "Способы справится с испугом у ребенка, не прибегая к бабушкиным рецептам"

    Копирайтинг16 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Нужно написать 100 статей по стоматологии (имплантация/протезирование)

    Требования: [list=1][*]понимать в имплантации/протезирование зубов (знать тему).[*]продающий текст.[*]от 3000 до 5000 символов.[*]на русском языке.[*]2 картинке в статье.[*]написать и &lt;description&gt;.[*]перелинковка с другими написанными статьями.[*]в тексте иметь призыв оставить отзыв к данной статье (будет бонус за отзыв).[*]писать ...

    Копирайтинг13 заявок
    Закрыт
    5 лет назад