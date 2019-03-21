Написание уникальных описаний к товарам

КопирайтингЗакрыт36 заявок310 просмотров
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Требуется написание уникальных текстов к товарам.

1 описание = 1000 знаков

Пишите цену за 1к знаков - 

Описание более 500

5 лет назад
KTIF
39 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
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