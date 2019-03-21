Написание уникальных описаний к товарам

С указанных сайтов необходимо скопировать почтовые адреса и емайлы. Готовая работа должна быть сдана в Exсel-файле в виде таблицы: название, улица и номер дома, индекс и город, емаил.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется написание уникальных текстов к товарам.
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Пишите цену за 1к знаков -
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