SEO копирайтинг

КопирайтингЗакрыт7 заявок171 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Тематика: продажа парфюмерии (интернет-магазин)

Необходимы уникальные тексты минимум 95%  с SEO ключами  

Для главной странице 1500-2000 символов

Для категории женской парфюмерии 500-600 символов

Для категории мужской парфюмерии 500-600 символов

Для категории унисекс парфюмерии 500-600 символов

5 лет назад
Bylava
40 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
  • Похожие заказы

  • Копирование данных

    $3

    С указанных сайтов необходимо скопировать почтовые адреса и емайлы. Готовая работа должна быть сдана в Exсel-файле в виде таблицы: название, улица и номер дома, индекс и город, емаил.

    Копирайтинг142 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • 2 текста под услугу для hdprocctv.ru (видеонаблюдение, установка СКУД)

    $9

    Нужно 2 продающих услугу текста от копирайтера-технаря, который разбирается в теме (желательно чтобы это был мужчина) на 2000 знаков без пробелов и учета Н1 каждый: 1. ТЗ на видеонаблюдение: [url=https://docs.google.com/document/d/1ATHvzbiU-6bOG3632Q_TWHmyABYerc0mD8i5R47pNh8/edit]https://docs.google.com/document/d/1ATHvzbiU-6bOG3632Q_TWHmyABYerc0mD8i5R47pNh8/edit[/url] 2. ТЗ на установку СКУД: [url=https://docs.google.com/document/d/1ASlInYIle2dqGOdeNBfA_ktE3cEeMgswlazEARH-FkQ/edit]https://docs.google.com/document/d/1ASlInYIle2dqGOdeNBfA_ktE3cEeMgswlazEARH-FkQ/edit[/url] Условия: - дедлайн 13.20 26 ...

    Копирайтинг2 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • 10 качественных статей на тему инвестиций в IT-сектор

    Необходимо 10 качественных статей на тему инвестиций.  Статьи касаются темы стартапов, привлечения инвестиций, управления активами, деверсификации. В основном речь идёт об инвестициях в IT-сектор (мобильные приложения, блокчейн-технологии).  Статьи нужны для сайта инвестиционной компании, и должны быть, в ...

    Копирайтинг5 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Копирайтер со знаниями в строительной тематике (сантехника)

    Требуется копирайтинг легенд на сайте.  - Есть картинка и заголовок, описывающий вид работы, которая была проделана  - По этой картинке требуется текст, описывающий где и что было сделано (пример во вложении).  - Объем: 30-40 легенд до 500 знаков ...

    Копирайтинг5 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Нужно написать офер

    Добрый день! Нужно написать офер  который будет встроен в лидмагнит или пойдет отдельно . Черновик уже есть но нужно его структурировать и оформить правильно .

    Копирайтинг2 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Отзывы на Яндекс.Карты

    Здравствуйте. Нужно много отзывов именно на Яндекс.Карты. Компании 5 лет писали один негатив в том числе и за деньги. Надо срочно поправить ситуацию. Нужен такой специалист, которые реально умеет размещать отзывы в связи с изменениями ...

    Копирайтинг8 заявок
    Закрыт
    5 лет назад