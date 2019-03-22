Статьи для молодого блога про криптовалюту

Ведется эксперимент, создан блог про криптовалюту. Цель опубликовать 100 статей за 3-4 месяца, то есть каждый день по статье. Желательно автор статей был знаком с криптовалютой и блокчейном и сео оптимизаций. Так же надо писать под низко частотные статьи первые 50 и средне частотные остальные 50. цена 20-40 рублей за 1000. Расмотрю все возможные предложения пишите всем отвечу может быть будем работать с несколькими авторами.