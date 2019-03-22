Отзывы Яндекс Маркет

Нужно 2 продающих услугу текста от копирайтера-технаря, который разбирается в теме (желательно чтобы это был мужчина) на 2000 знаков без пробелов и учета Н1 каждый: 1. ТЗ на видеонаблюдение: [url=https://docs.google.com/document/d/1ATHvzbiU-6bOG3632Q_TWHmyABYerc0mD8i5R47pNh8/edit]https://docs.google.com/document/d/1ATHvzbiU-6bOG3632Q_TWHmyABYerc0mD8i5R47pNh8/edit[/url] 2. ТЗ на установку СКУД: [url=https://docs.google.com/document/d/1ASlInYIle2dqGOdeNBfA_ktE3cEeMgswlazEARH-FkQ/edit]https://docs.google.com/document/d/1ASlInYIle2dqGOdeNBfA_ktE3cEeMgswlazEARH-FkQ/edit[/url] Условия: - дедлайн 13.20 26 ...