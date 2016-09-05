Тексты

КопирайтингЗакрыт1 заявка155 просмотров
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Здравствуйте! Нужны хорошие тексты. Для внешнего продвижения ресурса. Тематика: "дизайн интерьера".

Интересует регулярное сотрудничество. Предлагаю обсудить цены и условия.

7 лет назад
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Павел 
44 годаБеларусь
9 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
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