Необходимо написать статьи о коттеджных посёлках объемом от 1 до 2 тыс. знаков. Срок выполнения работы - до конца дня. Ожидается качественный копирайтинг, отражающий особенности и преимущества коттеджных посёлков.
Тексты/статьи про отопление частного дома
2 статьи по 4-4.5 символов — 900 руб.
7 статьи по 1.5 символов:
1. Ремонт котлов Buderus
2. Ремонт котлов Vaillant
3. Ремонт котлов Baxi
4. Ремонт котлов Protherm
5. Ремонт котлов Navien
6. Ремонт котлов отопления на дому
7. Ремонт платы управления газовым котлом
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Копирайтинг21 заявкаЗакрыт3 года назад
- $8
Требуется провести прозвон холодной базы из 136 контактов. Необходимо задать два вопроса: занимаются ли они спецтехникой и каков размер их автопарка. Доступ к IP-телефонии будет предоставлен для бесплатного совершения звонков.Копирайтинг9 заявокЗакрыт3 года назад
Требуются 5 текстов для подкатегорий товаров на тему печей для казанов. Объем каждого текста до 2000 знаков без пробелов. Тексты должны быть написаны по предоставленному шаблону. Оплата 60 руб/1000 знаков на ЮМани или 30 грн/1000 на Приват.Копирайтинг31 заявкаЗакрыт3 года назад
Требуется написать отзыв на авито с созданием внутренней переписки, имитирующей настоящую покупку. Оплата составляет 100 рублей за один отзыв. Идеально, если отзыв будет написан девушкой с аккаунтом, украшенным аксессуарами.Копирайтинг30 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется написать два поста для Facebook о участках в центре Израиля, предназначенных для инвестиций. Каждый пост должен содержать от 800 до 1000 символов, отражая ключевые преимущества и возможности инвестирования в данный регион.Копирайтинг1 исполнительЗакрыт3 года назад
Требуется копирайтер для написания текстов объявлений на OLX. Задача включает создание привлекательных и информативных описаний, которые помогут привлечь внимание покупателей. Опыт в написании рекламных текстов приветствуется.Копирайтинг70 заявокЗакрыт3 года назад