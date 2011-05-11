Требуются копирайтеры и рерайтеры

КопирайтингЗакрыт22 заявки790 просмотров
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Требуются копирайтеры и рерайтеры для написания текстов на сайты с тематикой по недвижимости и бизнес-консалтингу

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требования - минимальный уровень антиплагиата - 95%, читабельный и грамотный текст (тексты для людей)

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[email protected]

Icq 385785596

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предпочтительно писать на почту или в асю, если нужен оперативный ответ

13 лет назад
KonovalovDenis
Денис 
54 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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