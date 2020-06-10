“Моделирование электромеханотронных систем”

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Пользуясь методическими указаниями и примерами расчета (программой) выполнить первые три работы. 

 ( Исследование двухуровневого трехфазного инвертора напряжения 

 Исследование двухуровневого активного выпрямителя 

 Исследования двухуровневого преобразователя частоты )

В файлах МУ и пример 1-й работы.  

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5 лет назад
Taksikk
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Была
5 лет назад

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Александр
 
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5 лет в сервисе
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5 лет назад
5 лет назад