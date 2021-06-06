Сделать задание по системам искусственного интеллекта и реферат по анализу данных. Искусственный интелект. К заказу прикрепляю ссылку на книгу http://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/156356, в которой на странице № 7 (если смотреть в PDF ...
2 лабораторные по С++
1) работа связана с морским боем
2) работа с созданием вектора, который не похож на встроеный
исходники у меня есть, скину
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