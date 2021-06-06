2 лабораторные по С++

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Закрыт2 заявки650 просмотров

1) работа связана с морским боем

2) работа с созданием вектора, который не похож на встроеный

 исходники у меня есть, скину 

4 года назад
Piramind
Лев 
25 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

barannikov
Александр 
32 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
3 отзыва(-3)
4 года назад
$50
3 дня

Заявки фрилансеров

barannikov
Александр 
32 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
3 отзыва(-3)
4 года назад
Сергей
 
46 лет
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 отзывов
4 года назад