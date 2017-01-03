6 лабораторных работ на С++

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Закрыт2 заявки280 просмотров

Необходимо выполнить курс лабораторных работ по С++ . Задание прилагаю.

1 Вариант

8 лет назад
guest_14844224467553
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

Dehax
Денис 
28 лет
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
8 лет назад
$30
3 дня
Я выполнил работу полностью, отправил больше половины, попросил оплатить, после чего я обещал отправить остальную часть. Заказчик ответил, что свяжется позже. В итоге прошла неделя, на звонки и сообщения не отвечает. Работа не оплачена.

Заявки фрилансеров

Dehax
Денис 
28 лет
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
8 лет назад