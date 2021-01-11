Контрольная, Лабораторная, Практическая работы, вопросы

Значит есть предмет базы данных для сетевой инфраструктуры. Нужно выполнить все пункты данной работы. Выполнить желательно до 10 утра Проблема заключается в том что при создании впн подключения и попытке подключиться к виртуалке на дебиане, возникает ошибка Задача: ...