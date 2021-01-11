Контрольная, Лабораторная, Практическая работы, вопросы

Лабораторные работыЗакрыт1 заявка581 просмотр
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Работа с ассемблером, эмулятором КР580ВМ80.

﻿Составить на языке ассемблера 8080(8086) программу, осуществляющую следующие операции: Программа вычисляет сумму восьмиразрядных двоичных чисел C= A + B ,и, если она больше заданного D, приравнивает C единице, в противном случае Cприравнивается 0 ﻿Теоретическая часть: вывод текстовой информации на монитор КР580

3 года назад
Shurek
39 летРоссия
3 года в сервисе
Был
год назад
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