Я ищу кто может мне помочь срочно решить 5 задач с подзадачами для моей лабораторной касательно OpenShift 4.x в среде RedHat 8.x (Dockerfile, podman, pull and push images, start containers, etc.) И кто объяснит как это ...
Контрольная, Лабораторная, Практическая работы, вопросы
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Работа с ассемблером, эмулятором КР580ВМ80.
Составить на языке ассемблера 8080(8086) программу, осуществляющую следующие операции: Программа вычисляет сумму восьмиразрядных двоичных чисел C= A + B ,и, если она больше заданного D, приравнивает C единице, в противном случае Cприравнивается 0 Теоретическая часть: вывод текстовой информации на монитор КР580
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