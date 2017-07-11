Необходимо выполнить в кратчайшие сроки несколько лабораторных работ. Все описание на английском языке и в архивах. Работы много, сразу же по нескольким предметам. В приложении лабы к одному предмету. ...
Лабораторные работы по программированию
Необходимо сделать 4 лабораторные работы, описание на английском языке.
Необходимо описать алгоритмы, описать псевдокодом несколько алгоритмов и реализовать отчет.
Также необходимо дать ответы на несколько вопросов.
Все описание в архивах.
1 лабораторка немного уже сделана, вордовский файл.
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