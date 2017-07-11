Лабораторные работы по программированию

  1. Биржа фриланса
  2. Лабораторные работы
Закрыт1 заявка184 просмотра

Необходимо сделать 4 лабораторные работы, описание на английском языке. 

Необходимо описать алгоритмы, описать псевдокодом несколько алгоритмов и реализовать отчет. 

Также необходимо дать ответы на несколько вопросов. 

Все описание в архивах. 

1 лабораторка немного уже сделана, вордовский файл. 

8 лет назад
Loko91
30 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров