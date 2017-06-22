Сделать по одному номеру из двух заданий и графики к ним. Задания находятся в документе Word. Вариант №8. + в помощь электронный ресурс. ссылка: https://yadi.sk/d/gdBtNgGt3NM5zn Сроки 24 часа
Сделать лабу по 1С
Есть начальная конфигурация, надо добавить задачи оперативного учета
Оплата по договоренности, вебмани
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