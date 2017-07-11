Необходима срочная помощь в линейном программировании

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Необходимо выполнить в кратчайшие сроки несколько лабораторных работ.  

Все описание на английском языке и в архивах.  

Работы много, сразу же по нескольким предметам.  

В приложении лабы к одному предмету. 

Моя почта и скайп для связи:  

[email protected]  

lagavas530

8 лет назад
Loko91
30 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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