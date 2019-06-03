Решить задачу по логистике. Первый курс

  1. Биржа фриланса
  2. Лабораторные работы
Закрыт2 заявки199 просмотров

Задача: посчитать изменение стоимости логистики при загрузке монопродукцией. Сделать выводы.

6 лет назад
guest_1564502241614
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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Нет заявок фрилансеров