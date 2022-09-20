Требуется выполнить лабораторную работу по безопасности жизнедеятельности на тему 'пожар'. Необходимые материалы и шаблон работы предоставлены в прикрепленных файлах.
Выполнить лабораторную по математической экономике
Здравствуйте прошу выполнить 2 задачу в лабораторной работе. Важно описать пошагово выполнение этой работы, особенно когда будет выполняться в exel делать скрины откуда берутся данные в ргерессии (x,y) и подобное
Заявки фрилансеров
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