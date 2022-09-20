Необходимо реализовать B+ дерево на C++, включая основные методы вставки и удаления, а также их тестирование. Требуется понимание кода с проведением zoom-встречи для объяснения. Работа в среде Clion, дедлайн — через 4 дня. Уникальность кода обязательна, не допускается копирование с интернета.