Выполнить лабораторную по математической экономике

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Закрыт2 заявки511 просмотров

Здравствуйте прошу выполнить 2 задачу в лабораторной работе. Важно описать пошагово выполнение этой работы, особенно когда будет выполняться в exel делать скрины откуда берутся данные в ргерессии (x,y) и подобное

3 года назад
guest_1664031108283
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Заявки фрилансеров

Никита
 
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