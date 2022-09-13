Лабораторная работа в Cisco Packet Tracer

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Закрыт4 заявки337 просмотров

Необходимо выполнить 5 начальных по уровню работ в Cisco Packet Tracer. Особо с оформлением заморачиваться не надо, главное описать ход работы и приложить скриншоты. Каждая лабораторная в отдельном word файле. В некоторых заданиях нужен вариант - 5.

3 года назад
guest_16630931383533
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