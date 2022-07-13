3 лабораторных на Java (библиотека Swing)

  1. Биржа фриланса
  2. Лабораторные работы
Закрыт5 заявок405 просмотров
  • Сделать программу, в которой нарисован домик
  • Сделать программу “доска для рисования”. Если зажать кнопку мыши и водить курсором по окну, то в окне рисуется траектория точек.
  • Сделать программу с диалогом “данные о человеке”. Необходимо использовать один из менеджеров размещения. При нажатии на кнопку OK в диалоге должен появиться новый информационный диалог, в котором введенные данные написаны через запятую. Должны быть следующие поля: имя (text box), фамилия (text box), пол (radio button), страна (combobox), возраст (text box).
Java
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