Заменить голову одного животного головой другого.

Поменять местами головы ребёнка и взрослого.

Нарядить модель в платье, подогнав его по фигуре и размеру.

Создать своё необычное животное из 2 и более элементов.

/это практическое задание в моем учебном заведении, больше подробностей предоставить не смогу.