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Закрыт3 заявки443 просмотра

Заменить голову одного животного головой другого.

Поменять местами головы ребёнка и взрослого.

Нарядить модель в платье, подогнав его по фигуре и размеру.

Создать своё необычное животное из 2 и более элементов.

/это практическое задание в моем учебном заведении, больше подробностей предоставить не смогу.

3 года назад
kyasarin_s
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