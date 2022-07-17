Необходимо разработать три лабораторные работы на Java с использованием библиотеки Swing. Первая работа - программа, рисующая домик. Вторая - доска для рисования с возможностью рисовать траекторию при зажатой кнопке мыши. Третья работа включает диалог для ввода данных о человеке с использованием менеджеров размещения и выводом информации в новом диалоге.