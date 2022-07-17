Выполните лабораторные работы по фотомонтажу в Photoshop. Задачи включают замену голов животных и людей, а также создание необычного животного из нескольких элементов. Необходимо подгонка наряда по фигуре модели. Задание ориентировано на практическое применение цветовых и альфа-каналов.
Лабораторная работа
лабораторная работа в blender главы 3, 4 и 5
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