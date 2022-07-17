[table]ЗадачаНужно реализовать B+ дерево на c++. Лабораторная работа 1 курса. У самого не получается.

Понимаю идею, но возникли сложности с языком, не могу реализовать даже операцию вставки. Запутался в выделении памяти.

Задача: написать ОСНОВНЫЕ методы: вставка, удаление, и необходимые для них. Убедится, что проходят тесты на эти методы. + я хочу понимать весь код, поэтому нужна zoom встреча, на который вы бы могли объяснить как что написано(~1 час). После этого, я бы написал остальное: итераторы, операторы... ии вслучае проблем, снова бы обратился к вам за помощью.

Прилагаю readme файл, как что должно быть написано.

НЕ НАДО копировать код с интернета, т.к. код должен быть уникальным.

Кто готов, отпишитесь, более подробно объясню, потом уже скину начальный проект, тесты...

Желательно работать в Clion.

Дедлайн: как можно быстрей, хочется чтобы через 4 дня уже были insert+erase+основные тесты.

По цене, договоримся.

Текст задачи в readme.[/table]