Требуется помощь с лабораторной работой по программированию на Python. Необходимо предложить алгоритм генерации зашумленного изображения графика функции или геометрической фигуры. Реализовать алгоритм для выбранной функции/фигуры из списка, отобразить результат в массиве 64x64 и записать данные в бинарный файл.
Лабораторная рабата C++
[table]ЗадачаНужно реализовать B+ дерево на c++. Лабораторная работа 1 курса. У самого не получается.
Понимаю идею, но возникли сложности с языком, не могу реализовать даже операцию вставки. Запутался в выделении памяти.
Задача: написать ОСНОВНЫЕ методы: вставка, удаление, и необходимые для них. Убедится, что проходят тесты на эти методы. + я хочу понимать весь код, поэтому нужна zoom встреча, на который вы бы могли объяснить как что написано(~1 час). После этого, я бы написал остальное: итераторы, операторы... ии вслучае проблем, снова бы обратился к вам за помощью.
Прилагаю readme файл, как что должно быть написано.
НЕ НАДО копировать код с интернета, т.к. код должен быть уникальным.
Кто готов, отпишитесь, более подробно объясню, потом уже скину начальный проект, тесты...
Желательно работать в Clion.
Дедлайн: как можно быстрей, хочется чтобы через 4 дня уже были insert+erase+основные тесты.
По цене, договоримся.
Текст задачи в readme.[/table]
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