Выполнить практическую работу по физике

Нужен человек для выполнения лабораторных работ (3 штуки) по предмету численные методы в краткие сроки! Обо всем договоримся, я очень редко пользуюсь биржей и мало в ней понимаю! Пример задания: Здійснити поліноміальну інтерполяцію заданої функції. ...