Выполнить практическую работу по физике

$2
  1. Биржа фриланса
  2. Лабораторные работы
Завершен2 заявки346 просмотров

Выполнить практическую работу по физике. Недостающие значения взять с потолка.

5 лет назад
guest_15898844478915
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Ivan210800
27 лет
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
5 лет назад
$2
2 дня
Рекомендую !
Хороший замовник Якісно поставив умови задачі

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Маргарита
 
24 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Ivan210800
27 лет
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
5 лет назад