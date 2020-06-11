Пользуясь методическими указаниями и примерами расчета (программой) выполнить первые три работы. ( Исследование двухуровневого трехфазного инвертора напряжения Исследование двухуровневого активного выпрямителя Исследования двухуровневого преобразователя частоты ) В файлах МУ и пример 1-й ...
Выполнить практическую работу по физике
Выполнить практическую работу по физике. Недостающие значения взять с потолка.
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