Ищется дизайнер для создания макета проекта ландшафтного дизайна, направленного на озеленение территории университета. Требуется подготовить полноценный дизайн на основе предоставленной информации. Присоединяйтесь к проекту, отправив портфолио и ценовое предложение.
Разработка ландшафтного дизайна(водопад)
Доброго времени суток!
Необходим дизайнер для разработки дизайна водопада. Цель - изменить старый водопад исходя имеющейся идеи у заказчика. разработка дизайна и визуализация
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