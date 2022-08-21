Разработка ландшафтного дизайна(водопад)

  1. Биржа фриланса
  2. Ландшафтный дизайн
Закрыт7 заявок425 просмотров

Доброго времени суток!

Необходим дизайнер для разработки дизайна водопада. Цель - изменить старый водопад исходя имеющейся идеи у заказчика.  разработка дизайна и визуализация 

3 года назад
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