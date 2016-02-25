Дизайн логотипа и визиток

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Завершен1 заявка134 просмотра

дизайн логотипа  для электрика.  3 наброска - потом мы выберем 1 и пришлём поправки.

Логитип должен подхотить к дизайну http://anpsthemes.com/demo/?theme=constructo

Готовый логотип нужен в тёмной и светлой версии.

Нужны также визитные карточки.

Оплата через вестерн унион.

Нужен инвойс на английском.

9 лет назад
didibmx
34 года
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

Katalena
43 года
17 лет в сервисе
Была
6 лет назад
9 лет назад
$80
4 дня
Просто супер! Спасибо!
Замечательный заказчик. Задача ставится корректно и грамотно, поэтому работается легко и с хорошим результатом. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Katalena
43 года
17 лет в сервисе
Была
6 лет назад
9 лет назад