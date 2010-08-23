Для молодой развивающейся дизайн студии нужен дизайнер логотипов и фирменного стиля. Оплата по проекту, мы предоставляем заказы, вы предоставляете работы на сайт в портфолио. Возможно совмещение нескольких мест работы. Обязательно указывайте Ваши цены на создание ...